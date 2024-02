Navalny era o principal opositor de Putin na Rússia - K. Kudrayavtsev / AFP

Publicado 16/02/2024 10:32 | Atualizado 16/02/2024 10:39

Os médicos de um hospital no norte da Rússia passaram mais de "meia hora" tentando reanimar o opositor Alexei Navalny, informaram agências de notícias russas nesta sexta-feira (16).



"Os médicos que chegaram à [prisão] prosseguiram com o protocolo de reanimação, que já havia sido aplicado pelos médicos da colônia penitenciária. Continuaram fazendo isso por mais de meia hora", disse o Hospital de Labytnangi, uma cidade no norte da Rússia, segundo a agência Interfax.

Nesta sexta-feira, os serviços penitenciários russos informaram que Alexei Navalny morreu após uma caminhada em uma prisão no Ártico , onde cumpria uma pena de 19 anos.

"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário N°3, o prisioneiro Navalny A.A. passou mal após uma caminhada (...) as causas da morte estão sendo determinadas", afirmou o serviço penitenciário da região ártica de Yamal em um comunicado.



"Todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas, mas não apresentaram resultados positivos. Os paramédicos confirmaram a morte do condenado. As causas da morte estão sendo estabelecidas", acrescenta o texto.

O ativista havia sido condenado por "extremismo" e cumpria pena de 19 anos de prisão em uma colônia penal remota do Ártico, em condições muito difíceis. Os vários processos contra ele foram denunciados como perseguição política e uma estratégia de punição por sua oposição ao presidente Vladimir Putin.



O presidente russo foi informado sobre o falecimento, indicou seu porta-voz, Dmitri Peskov. A equipe no exílio do líder opositor informou que não foi comunicada sobre a morte.



"Ainda não temos uma confirmação a respeito", declarou nas redes sociais a porta-voz de Navalny, Kira Yarmish, antes de acrescentar que "o advogado de Alexei está neste momento a caminho de Kharp", a cidade do Ártico onde fica o presídio. "Quando tivermos alguma informação, nós informaremos", completou.



Nas audiências de seus processos nos últimos meses, nas quais participou por vídeo, Alexei Navalny apareceu muito mais magro e frágil. Ele enfrentou vários problemas de saúde relacionados a uma greve de fome e ao envenenamento que sofreu em 2020, ao qual sobreviveu por pouco.