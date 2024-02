Joe Biden, atual presidente dos EUA - Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Não sabemos exatamente o que aconteceu", disse o presidente dos EUA durante um discurso na Casa Branca. Washington - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar "indignado" com a morte do opositor russo preso Alexei Navalny , uma "poderosa voz da verdade", e afirmou que o presidente russo Vladimir "Putin é responsável" pela sua morte."Não sabemos exatamente o que aconteceu", disse o presidente dos EUA durante um discurso na Casa Branca.

Alexei Navalny, opositor russo e principal adversário do Kremlin, morreu aos 47 anos nesta sexta-feira (16) na prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos, informou o serviço penitenciário.



"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário N°3, o prisioneiro Navalny A.A. passou mal após uma caminhada (...) as causas da morte estão sendo determinadas", afirmou o serviço penitenciário da região ártica de Yamal em um comunicado.



"Todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas, mas não apresentaram resultados positivos. Os paramédicos confirmaram a morte do condenado. As causas da morte estão sendo estabelecidas", acrescenta o texto.

O ativista havia sido condenado por "extremismo" e cumpria pena de 19 anos de prisão em uma colônia penal remota do Ártico, em condições muito difíceis. Os vários processos contra ele foram denunciados como perseguição política e uma estratégia de punição por sua oposição ao presidente Vladimir Putin.



O presidente russo foi informado sobre o falecimento, indicou seu porta-voz, Dmitri Peskov. A equipe no exílio do líder opositor informou que não foi comunicada sobre a morte.