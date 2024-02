Presidente russo, Vladimir Putin - AFP

Presidente russo, Vladimir PutinAFP

Publicado 16/02/2024 12:37 | Atualizado 16/02/2024 13:13





"Eu gostaria que Putin, todo seu pessoal, todo seu entorno, todo seu governo, seus amigos, saibam que serão punidos pelo que fizeram ao nosso país, à minha família e ao meu marido. Comparecerão diante da Justiça e esse dia chegará em breve", declarou durante uma cúpula sobre segurança na Alemanha. Navalnaya lançou "um apelo" para que Putin seja considerado "pessoalmente responsável por todas as atrocidades cometidas". O presidente russo, Vladimir Putin, deve ser considerado "pessoalmente responsável" e "punido" pelas atrocidades cometidas contra Alexei Navalny, morto nesta sexta-feira (16) na prisão , disse sua esposa, Yulia Navalnaya, na Alemanha."Eu gostaria que Putin, todo seu pessoal, todo seu entorno, todo seu governo, seus amigos, saibam que serão punidos pelo que fizeram ao nosso país, à minha família e ao meu marido. Comparecerão diante da Justiça e esse dia chegará em breve", declarou durante uma cúpula sobre segurança na Alemanha. Navalnaya lançou "um apelo" para que Putin seja considerado "pessoalmente responsável por todas as atrocidades cometidas".

'Tragédia terrível'

A Casa Branca afirmou, nesta sexta-feira (16), que caso seja confirmada, a morte na prisão do principal opositor russo, Alexei Navalny, seria uma "tragédia terrível".



Falando à rede NPR, o conselheiro de Segurança Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, acrescentou que o histórico "longo e sórdido" do Kremlin de perseguir seus adversários "levanta questões reais e óbvias sobre o que aconteceu aqui".

O caso

Alexei Navalny, opositor russo e principal adversário do Kremlin, morreu aos 47 anos nesta sexta-feira (16) na prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos, informou o serviço penitenciário.



"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário N°3, o prisioneiro Navalny A.A. passou mal após uma caminhada (...) as causas da morte estão sendo determinadas", afirmou o serviço penitenciário da região ártica de Yamal em um comunicado.



"Todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas, mas não apresentaram resultados positivos. Os paramédicos confirmaram a morte do condenado. As causas da morte estão sendo estabelecidas", acrescenta o texto.

Navalny era ativista anticorrupção e grande inimigo de Putin Reprodução: redes sociais

Com informações da AFP.