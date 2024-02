O médico Burton Caldwell usou o próprio esperma nas inseminações artificiais - FertiPraxis/Divulgação

A investigação de um problema de saúde por meio de um teste genético não trouxe apenas uma resposta para a dúvida de uma moradora de Connecticut, nos Estados Unidos — mas 21 novos parentes. Victoria Hill, uma assistente social de 39 anos, ao realizar um teste de DNA com um kit caseiro, descobriu que tinha vários irmãos (e que chegou a namorar um deles), ao fazer um teste de DNA com um kit caseiro, revelou a CNN nesta semana.

Victoria Hill decidiu aderir à febre dos kits caseiros de teste de DNA, nos quais o paciente coleta as próprias amostras e envia para uma empresa especializada, ao deparar-se com um problema de saúde que, estranhamente, não havia atingido seus pais.

O resultado foi muito além do esperado. Em vez da explicação genética sobre seu problema de saúde, o teste revelou uma nova árvore genealógica para Victoria — precisamente, com mais novo 21 irmãos, além do irmão com quem cresceu.

A americana descobriu que seu pai, na verdade, era o médico Burton Caldwell, um especialista em fertilidade que auxiliou sua mãe a engravidar, com inseminação de esperma doado. O material, porém, era do próprio médico, que o inseminava em suas pacientes, aparentemente sem o seu consentimento, segundo a CNN. Burton Caldwell recusou o pedido de entrevista feito pela emissora.

Como a descoberta por si só não fosse chocante, um fato perturbador veio à tona: um de seus "novos" irmãos era uma pessoa conhecida, um namorado do tempo da escola. Para a CNN, ela disse ter ficado "traumatizada" com a revelação. "Agora estou vendo fotos de pessoas pensando, bem, se ele fosse ser meu irmão, qualquer um poderia ser meu irmão", relatou.

O caso de Victoria e seus 22 irmãos não é um relato único. Uma história semelhante foi contada no documentário Pai Nosso?, da Netflix, em 2022. Jacoba Ballard, de 41 anos, também fez um teste de DNA caseiro e descobriu pelo menos sete meios-irmãos, devido à inseminação com o sêmen do médico Donald Cline. Durante a investigação, porém, descobriu-se 94 meios-irmãos filhos do médico conhecidos.