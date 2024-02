Casa Branca, sede do governo dos EUA - Pixabay

Publicado 16/02/2024 11:12 | Atualizado 16/02/2024 13:14





Falando à rede NPR, o conselheiro de Segurança Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, acrescentou que o histórico "longo e sórdido" do Kremlin de perseguir seus adversários "levanta questões reais e óbvias sobre o que aconteceu aqui". A Casa Branca afirmou, nesta sexta-feira (16) que a morte na prisão do principal opositor russo, Alexei Navalny , é uma "tragédia terrível".Falando à rede NPR, o conselheiro de Segurança Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, acrescentou que o histórico "longo e sórdido" do Kremlin de perseguir seus adversários "levanta questões reais e óbvias sobre o que aconteceu aqui".

Serviço penitenciário informou a morte



Alexei Navalny, opositor russo e principal adversário do Kremlin, morreu aos 47 anos nesta sexta-feira (16) na prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos, informou o serviço penitenciário.



"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário N°3, o prisioneiro Navalny A.A. passou mal após uma caminhada (...) as causas da morte estão sendo determinadas", afirmou o serviço penitenciário da região ártica de Yamal em um comunicado.



"Todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas, mas não apresentaram resultados positivos. Os paramédicos confirmaram a morte do condenado. As causas da morte estão sendo estabelecidas", acrescenta o texto.

Navalny era ativista político e opositor de Putin AFP