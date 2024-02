Presidente venezuelano Nicolas Maduro - AFP PHOTO/ Presidência venezuelana

Publicado 16/02/2024 15:59

A suspensão das atividades do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) na Venezuela é "alarmante", afirmou uma fonte do Departamento de Estado americano nesta sexta-feira (16).

O governo do mandatário venezuelano, Nicolás Maduro, tomou essa medida depois de o Alto Comissariado expressar sua "profunda preocupação" com a prisão da ativista Rocío San Miguel.

Os Estados Unidos consideram "alarmante" essa decisão "de represália" pela posição do escritório técnico de assessoria da ONU na defesa da ativista, afirmou a fonte, que pediu anonimato, em declarações à AFP.

Washington "apoia totalmente o ACNUDH e suas operações na Venezuela de monitoramento e informação sobre os direitos humanos, assim como a prestação de assistência técnica, em conformidade com o mandato da Assembleia-Geral das Nações Unidas", acrescentou a fonte.

A Casa Branca afirmou esta semana que está "profundamente preocupada" com a prisão de Rocío San Miguel, e apontou que acompanha a situação "muito de perto".

Recentemente, o governo do presidente democrata Joe Biden elevou o tom contra Maduro, a quem critica por não cumprir o acordo de Barbados alcançado em outubro com a oposição.

Tal acordo determinou que as eleições presidenciais deveriam ocorrer no segundo semestre deste ano.

O pacto consistia em suspender a inelegibilidade de todos os candidatos às eleições, mas o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela ratificou a que pesava sobre a líder oposicionista María Corina Machado.

A irritação aumentou com a prisão de Rocío San Miguel, a quem Caracas acusou de "traição à pátria", "terrorismo" e "conspiração", ao vinculá-la "de maneira direta" com um suposto plano para assassinar Maduro.

Washington alertou Maduro, cuja reeleição em 2018 considera fraudulenta, de que voltará a impor sanções ao setor petrolífero e gasífero em abril caso não mude de posição.

Em janeiro, os Estados Unidos retomaram as sanções à mineradora estatal de extração de ouro da Venezuela.