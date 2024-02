Navalny era o principal opositor de Putin na Rússia - K. Kudrayavtsev / AFP

Os investigadores russos informaram a um dos advogados do opositor Alexei Navalny que ainda não determinaram a causa de sua morte na prisão , declarou neste sábado (17) a porta-voz do ativista, Kira Yarmish.Yarmish afirmou na rede X que os investigadores afirmaram também que os resultados de um novo exame ao qual o corpo será submetido só estarão disponíveis na próxima semana. A porta-voz acusou os funcionários de "mentirem" para reter o corpo e evitar entregá-lo à família.

"Os médicos que chegaram à [prisão] prosseguiram com o protocolo de reanimação, que já havia sido aplicado pelos médicos da colônia penitenciária. Continuaram fazendo isso por mais de meia hora", disse o Hospital de Labytnangi, uma cidade no norte da Rússia, segundo a agência Interfax. Os médicos de um hospital no norte da Rússia passaram mais de "meia hora" tentando reanimar o opositor Alexei Navalny , informaram agências de notícias russas na sexta-feira (16)."Os médicos que chegaram à [prisão] prosseguiram com o protocolo de reanimação, que já havia sido aplicado pelos médicos da colônia penitenciária. Continuaram fazendo isso por mais de meia hora", disse o Hospital de Labytnangi, uma cidade no norte da Rússia, segundo a agência Interfax.

"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário N°3, o prisioneiro Navalny A.A. passou mal após uma caminhada (...) as causas da morte estão sendo determinadas", afirmou o serviço penitenciário da região ártica de Yamal em um comunicado.



"Todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas, mas não apresentaram resultados positivos. Os paramédicos confirmaram a morte do condenado. As causas da morte estão sendo estabelecidas", acrescenta o texto.

O ativista havia sido condenado por "extremismo" e cumpria pena de 19 anos de prisão em uma colônia penal remota do Ártico, em condições muito difíceis. Os vários processos contra ele foram denunciados como perseguição política e uma estratégia de punição por sua oposição ao presidente Vladimir Putin.