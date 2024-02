Conflito aconteceu no município de Miguel Alemán, na fronteira com os Estados Unidos - Reprodução: redes sociais

Conflito aconteceu no município de Miguel Alemán, na fronteira com os Estados UnidosReprodução: redes sociais

Publicado 19/02/2024 09:06

México - Um confronto entre militares e civis armados no violento estado mexicano de Tamaulipas (nordeste) terminou com 12 mortos, informou o governo da região neste domingo (18).

O conflito aconteceu quando os soldados realizavam rondas de segurança e vigilância no município de Miguel Alemán, na fronteira com os Estados Unidos, informou o porta-voz da Secretaria de Segurança do governo de Tamaulipas em suas redes sociais.

"Elementos da Sedena (Secretaria de Defesa Nacional, Exército) foram agredidos por civis armados que estavam escondidos na vegetação, o que resultou em 12 agressores mortos", afirmou a autoridade sobre o incidente.

Fontes do governo estadual confirmaram à AFP que os 12 criminosos, supostos integrantes de um cartel do narcotráfico, morreram no confronto e que os militares utilizaram drones e um helicóptero como apoio.

Tamaulipas é um estado afetado pela violência ligada ao crime organizado. A região é cenário de confrontos frequentes entre cartéis que disputam as lucrativas rotas do tráfico de drogas para os Estados Unidos.