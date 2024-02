Jovenel Moise foi assassinado em julho de 2021 - AFP

Publicado 19/02/2024 21:43

Um juiz que investiga o assassinato do presidente do Haiti Jovenel Moïse em julho de 2021, emitiu um relatório final nesta segunda-feira, 19, que incrimina sua viúva, Martine Moïse, o ex-primeiro-ministro Claude Joseph e o ex-chefe da Polícia Nacional do Haiti, Léon Charles, entre outros.

Charles, que agora serve como representante permanente do Haiti na Organização dos Estados Americanos (OEA), enfrenta as acusações mais graves: assassinato; tentativa de assassinato; posse e porte ilegal de armas; conspiração contra a segurança interna do Estado; e associação de criminosos.

Enquanto isso, Martine Moïse e Joseph são acusados de cumplicidade e associação criminosa.

Charles não pôde ser contatado imediatamente para comentar. Enquanto isso, nem Joseph nem o porta-voz do advogado de Martine Moïse responderam às mensagens para comentários.

A divulgação das conclusões do juiz ocorre em meio a um período de ampla desestabilização política no Haiti, um país que já luta contra um aumento da violência de gangues e se recupera de uma série de recentes protestos violentos de cidadãos que exigiram a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry.

Um total de quase 50 suspeitos foram indiciados no relatório de 122 páginas divulgado na segunda-feira.

Outros 11 suspeitos foram extraditados para os Estados Unidos e acusados no assassinato, com três deles já condenados.

Os promotores dos EUA descreveram o caso como um plano tramado tanto no Haiti quanto na Flórida para contratar mercenários para sequestrar ou matar Moïse, que tinha 53 anos quando foi assassinado em sua casa particular perto da capital haitiana, Porto Príncipe, em 7 de julho de 2021.