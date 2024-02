Postagem do governo de Israel na rede social X (antigo Twitter) ainda repercute fala de Lula - Foto: Reprodução/Internet

Um perfil do governo de Israel no X, antigo Twitter, mencionou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma publicação nesta terça-feira, 20, e disse que o presidente brasileiro nega o Holocausto. A postagem é mais uma repercussão da fala em que Lula comparou as ações de Israel na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus por Adolf Hitler.

Before or after @LulaOficial went full on Holocaust denier? https://t.co/lI5tuLLL3o — Israel ישראל (@Israel) February 20, 2024

Mantido pelo Ministério das Relações Exteriores israelense, o perfil compartilhou uma postagem de uma bandeira do Brasil que perguntava: "O que vem à sua mente quando pensa no Brasil?"A conta na rede social, então, fez o seguinte comentário sobre a publicação: "Antes ou depois de Lula ter negado o Holocausto?"Na noite de segunda-feira, 19, em entrevista ao programa Roda Viva, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a fala de Lula não foi direcionada ao povo judeu, mas ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu Lula é crítico contumaz das ações de Israel em Gaza diante da escalada do conflito contra o grupo Hamas. No domingo, 19, em coletiva de imprensa realizada na Etiópia, o chefe do Executivo brasileiro fez um paralelo entre a morte de palestinos com o extermínio de judeus feito pelo líder da Alemanha Nazista, Adolf Hitler. Durante o regime nazista, que ocorreu entre 1933 e 1945, 6 milhões de judeus foram mortos."O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou Lula a jornalistas em Adis Abeba, na Etiópia, onde participou como convidado da cúpula anual da União Africana.As declarações foram imediatamente repudiadas pelo primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, que afirmou que Lula "atravessou uma linha vermelha".