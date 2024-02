Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky - AFP

Presidente ucraniano, Volodymyr ZelenskyAFP

Publicado 21/02/2024 09:22

O Exército da Ucrânia negou nesta quarta-feira, 21, ter perdido sua posição avançada em Krynky, na margem ocupada do rio Dnieper, sul do país, como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reivindicou na terça-feira, 20

"Os comandantes militares e políticos do país agressor anunciaram a tomada da cabeça de ponte na margem esquerda do rio Dnieper. Nós declaramos oficialmente que a informação é falsa", afirmou o comando sul das forças ucranianas nas redes sociais.

"As forças de defesa do sul da Ucrânia continuam mantendo suas posições, infligindo perdas significativas ao inimigo", acrescentou a nota.

Na terça-feira, Putin e seu ministro da Defesa, Serguei Shoigu, anunciaram que as tropas russas recuperaram o controle da localidade, que o Exército ucraniano havia conquistado no ano passado.

Os russos bombardearam a região em larga escala e Krynky foi completamente destruído, segundo imagens divulgadas pelas tropas dos dois lados.

A conquista da localidade foi um dos poucos êxitos da contraofensiva iniciada no verão (hemisfério norte, inverno no Brasil), mas não permitiu às tropas ucranianas avançar mais para o sul.

Agora, a poucos dias do aniversário de dois anos da invasão de Moscou, o Exército de Kiev enfrenta vários ataques russos, tanto no front sul como no leste, onde há poucos dias as tropas russas conquistaram a localidade de Avdiivka.