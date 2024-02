Conflito aconteceu estado mexicano de Guerrero - Reprodução: redes sociais

Publicado 21/02/2024 15:31

Um confronto entre dois grupos armados deixou 12 mortos no estado mexicano de Guerrero (sul), informou, nesta quarta-feira (21), o presidente Andrés Manuel López Obrador, um dia após o Ministério Público anunciar a descoberta de cinco corpos carbonizados na região.



"Presume-se, falta ter toda a informação, que foi um confronto entre facções criminosas. Até agora foram comprovados 12 mortos", disse o mandatário durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.



O presidente acrescentou que há uma operação das forças federais no local e que ao longo do dia mais informações serão divulgadas.



O enfrentamento ocorreu na segunda-feira na localidade de Las Tunas, no município de San Miguel Totolapan, onde, em outubro de 2020, o ataque de um grupo criminoso contra o palácio municipal deixou vinte mortos, incluindo o prefeito.



Por ser uma região encravada na serra de Guerrero, de difícil acesso e comunicação, o Ministério Público pediu o apoio das forças federais para realizar as primeiras investigações.



Em Guerrero, um dos estados mais violentos do país, foram reportados nas últimas semanas confrontos entre grupos do crime organizado, que paralisaram os serviços de transporte na capital Chilpancingo e na cidade turística de Taxco.



A escalada violenta levou sacerdotes e bispos católicos a chamarem os grupos para negociar, uma iniciativa que foi apoiada pelo presidente.

O México registra mais de 420 mil assassinatos e dezenas de milhares de desaparecidos desde o fim de 2006, quando o então presidente Felipe Calderón (2006-2012) lançou uma polêmica ofensiva militar antidrogas.