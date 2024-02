Bombardeio israelense atingiu alvos do Hezbollah no Líbano - Kawnat Haju/AFP

Publicado 25/02/2024 20:22

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse neste domingo (25) que os ataques contra o grupo militante Hezbollah, do Líbano, serão ampliados, mesmo se houver um cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza. O Hezbollah, que vem trocando ataques com os israelenses durante o conflito em Gaza, havia dito que interromperia seus ataques quase diários caso houvesse uma trégua em Gaza.

Gallant, porém, disse que seria um "erro" considerar que uma trégua temporária em Gaza se aplicaria à fronteira norte do país "Continuaremos a disparar, e faremos isso independentemente do sul, até que consigamos nossos objetivos", afirmou.

Cerca de 200 combatentes do Hezbollah e 35 civis foram mortos no Líbano em quase cinco meses de confrontos quase diários com as forças de Israel. Em Israel, nove soldados e nove civis morreram por causa dos ataques do Hezbollah.