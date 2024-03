Navalny era o principal opositor ao governo de Putin - Andrey Borodulin/AFP

Navalny era o principal opositor ao governo de PutinAndrey Borodulin/AFP

Publicado 01/03/2024 07:26

Centenas de russos compareceram nesta sexta-feira (1) à igreja de Moscou em que acontecerá o funeral do líder opositor Alexei Navalny, sob rigorosas medidas de segurança.



Diante do templo, ao sudeste de Moscou, uma grande fila foi formada. Várias pessoas estavam com flores e outras choravam. As forças de segurança instalaram barreiras na região.

Desde que o corpo do opositor foi entregue à mãe de Navalny, a equipe daquele que foi o principal crítico do Kremlin tentava encontrar um local para oferecer um "adeus público" ao ativista, mas teve vários pedidos negados, segundo seus colaboradores.



Pessoas próximas de Navalny afirmaram que as autoridades exerceram muita pressão antes da definição do local de sepultamento. De acordo com a equipe, trata-se de um medo de Navalny receber este apoio popular às vésperas das eleições, que acontecem nos dias 15 a 17 de março.