Rochdale tem uma circunscrição com 30% de habitantes muçulmanos.Oli Scarff / AFP

Publicado 01/03/2024 09:51

Um membro do Partido Trabalhista do Reino Unido (Workers Party of Britain), defensor da causa palestina, conquistou nesta sexta-feira uma cadeira na Câmara dos Comuns, que ficou vaga após a morte de um membro do Partido Trabalhista.



George Galloway, de 69 anos, venceu com vantagem a eleição parcial em Rochdale, no norte da Inglaterra, em uma circunscrição com 30% de habitantes muçulmanos. A vitória foi conquistada após o Partido Trabalhista afastar seu candidato, Azhar Ali, que acusou Israel de permitir o atentado do Hamas em 7 de outubro.

As declarações colocaram o líder trabalhista, Keir Starmer, favorito para conquistar o cargo de primeiro-ministro nas legislativas deste ano, em uma situação embaraçosa. Starmer já tentava contornar as acusações de antissemitismo contra o partido que surgiram no mandato do seu antecessor, Jeremy Corbyn.



Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas em Gaza, a ala esquerda do seu partido o acusa de se posicionar a favor de Israel. "Keir Starmer, (esta vitória) é para Gaza", afirmou Galloway em seu primeiro discurso após ser eleito.



A associação britânica "Campanha contra o Antissemitismo" declarou no X estar "extremamente preocupada" com a vitória de Galloway, denunciando "sua retórica incendiária e a atual situação da comunidade judaica no país", que enfrenta um aumento importante dos atos antissemitas desde o início do conflito entre Israel e Hamas.



Galloway venceu a eleição parcial com 12.335 votos, o equivalente a quase 40% dos votos, à frente de um candidato independente local, David Tully, um novato político.



