Arco do Triunfo é um dos monumentos mais importantes da França - AFP

Publicado 01/03/2024 09:05 | Atualizado 01/03/2024 09:08

Forças de segurança prenderam 66 pessoas na manhã desta sexta-feira (1º) durante um protesto surpresa de agricultores no Arco do Triunfo em Paris, que bloqueou a famosa Champs-Élysées com tratores e pilhas de feno.

O sindicato de linha dura Coordenação Rural, que promoveu a ação que começou às 4h locais (meia-noite em Brasília) da madrugada, afirmou na rede social X que tomava "simbólica e pacificamente" o popular monumento para "salvar a agricultura francesa".

Às 6h, oito tratores já cercavam o Arco do Triunfo, indicou a delegacia de polícia, precisando que 66 participantes foram detidos nesta ação que paralisou brevemente o tráfico nesta via fundamental do oeste da capital.

Os agricultores de vários países europeus estão há semanas em protestos contra o que consideram uma regulamentação ambiental muito rigorosa, baixos rendimentos e a concorrência das importações mais baratas de fora da União Europeia.

O sindicato incluiu o protesto na celebração do Salão da Agricultura em Paris, onde o presidente francês Emmanuel Macron precisou de proteção no fim de semana passado contra centenas de manifestantes furiosos.

Embora o governo tenha evitado enviar forças de segurança para neutralizar os protestos agrários que abalaram a França em janeiro, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, avisou então que tomaria medidas caso entrassem em Paris.

O governo prometeu reformas no setor, mas os agricultores continuaram bloqueando estradas, incendiando pneus e cercando supermercados, em ações menos intensas.

Em dezembro de 2018, o Arco do Triunfo foi vandalizado durante os protestos dos "coletes amarelos", em imagens que correram o mundo.

A cinco meses dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o governo se esforça para mostrar que a França estará pronta para receber o grande evento esportivo mundial, inclusive em termos de segurança.