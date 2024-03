Papa Francisco, de 87 anos - AFP

Publicado 02/03/2024 10:18

O papa Francisco, de 87 anos, está com bronquite, como ele mesmo afirmou neste sábado (2) em um evento no Vaticano, no qual não conseguiu ler o seu discurso devido à tosse.

"Agradeço a todos, preparei um discurso mas não consigo lê-lo por causa da bronquite", declarou o pontífice argentino ao abrir o ano judicial na Santa Sé.

O papa, que sofria de uma leve gripe, teve que ir a um hospital em Roma na quarta-feira para fazer exames de monitoramento. Nessa manhã ele realizou sua audiência geral no Vaticano, mas não leu seu próprio texto.

O pontífice cancelou os compromissos agendados no sábado passado e também na segunda-feira, embora no intervalo tenha proferido a oração do Angelus no domingo.

Neste sábado ele receberá o chefe do governo alemão, Olaf Scholz.