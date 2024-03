Mais de 100 pessoas foram retiradas do edifício - AFP

Publicado 04/03/2024 08:48

Três pessoas, dois adultos e uma criança, morreram na madrugada desta segunda-feira (4) em um incêndio em um prédio residencial na localidade de Villajoyosa, perto de Alicante, sudeste da Espanha, 10 dias após o incêndio fatal de Valência, na mesma região

Os serviços de emergência receberam uma ligação às 2h13 (22h13 de Brasília, domingo) relatando um incêndio no 11º andar de um prédio de 24 andares localizado em Villajoyosa, informou uma porta-voz da polícia à AFP.

No total, 120 pessoas foram retiradas do prédio e 15 foram levadas para o hospital devido à inalação de fumaça. Um policial que participou nas operações de resgate também precisou de atendimento pelo mesmo motivo.

O incêndio foi controlado às 3h45, segundo os bombeiros. Em 22 de fevereiro, um grande incêndio em Valência, a maior cidade do sudeste da Espanha, matou 10 pessoas. As chamas se propagaram rapidamente por um edifício de 14 andares, com 138 apartamentos.