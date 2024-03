Explosão ao lado da pista chamou a atenção de motoristas - Reprodução/X

Publicado 05/03/2024 08:38

EUA - A queda de um avião deixou cinco pessoas mortas nos Estados Unidos na noite desta segunda-feira (4). A aeronave caiu ao lado de uma rodovia de Nashville, capital do estado do Tennessee.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda e também a manutenção das chamas enquanto outros carros passavam pela rodovia interestadual I-40.

Una avioneta se estrella cerca de la I-40 en el oeste de Nashville. Varias personas han muerto.



De acordo com o jornal local "The Tennessean", o porta-voz da polícia, Don Aaron, informou que o piloto do avião relatou falhas no motor da aeronave pouco antes da queda, às 19h45 do horário local (22h45 de Brasília).

Durante a queda, o avião, que vinha do norte do estado, não atingiu prédios ou veículos. As cinco vítimas são os tripulantes e o piloto.

Segundo Stacey Nickens, porta-voz do Aeroporto Internacional de Nashville, a chegada da aeronave era aguardada no local às 19h43.