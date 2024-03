No período do Ramadã, milhares de muçulmanos visitam a Esplanada das Mesquitas - Reprodução / Internet

Publicado 05/03/2024 16:53 | Atualizado 05/03/2024 16:54

Israel permitirá o acesso à Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, durante o ramadã para a mesma quantidade de fiéis muçulmanos que em anos anteriores, informou o gabinete do primeiro-ministro nesta terça-feira (5).

"Na primeira semana do ramadã, será autorizada a entrada dos fiéis ao Monte do Templo em números similares aos de anos anteriores", anunciou a fonte em um comunicado, usando a terminologia judaica deste local.

No entanto, devido à guerra na Faixa de Gaza, o governo informou que será avaliada a cada semana a afluência à esplanada para garantir a segurança. Durante o ramadã, mês de jejum sagrado dos muçulmanos, dezenas de milhares de fiéis vão ao local para rezar.

"Faremos tudo o que for possível para garantir a liberdade de culto no Monte do Templo e permitir que os muçulmanos celebrem [o ramadã], levando em conta as exigências de segurança", declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no início de uma reunião dedicada ao ramadã.

A Esplanada das Mesquitas, ou Monte do Templo, é o terceiro lugar sagrado do islã e o mais sagrado do judaísmo.

É administrado pela Jordânia, mas Israel impõe restrições, por exemplo, ao número de fiéis que podem visitá-lo ou à idade deles.