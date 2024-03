Taylor Swift, uma das celebridades mais influentes da atualidade - AFP

Taylor Swift, uma das celebridades mais influentes da atualidadeAFP

Publicado 05/03/2024 18:00

A estrela pop Taylor Swift convocou seus seguidores a votarem na "Super Terça" (5), dia-chave das primárias nos Estados Unidos, sem expressar apoio a nenhum candidato específico.

Swift, uma das celebridades mais influentes da atualidade, apoiou em 2020 a campanha do democrata Joe Biden, atual ocupante da Casa Branca, que pode enfrentar novamente o ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.

"Hoje, 5 de março, são as primárias presidenciais no Tennessee e em outros 16 estados e territórios", escreveu Swift em uma publicação do Instagram, referindo-se ao estado onde passou grande parte de sua juventude.

"Queria lembrar a vocês, pessoal, a votarem para eleger quem melhor represente VOCÊS. SE ainda não o fizeram, planejem-se para votar hoje", disse a artista, premiada com vários Grammys.

"Estejam no Tennessee ou em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, verifiquem seus locais e horários de votação em vote.org", acrescentou no Instagram, rede na qual tem 282 milhões de seguidores.

Em setembro do ano passado, Swift incentivou seus fãs a se registrarem para votar, o que resultou em dezenas de milhares de solicitações após sua mensagem.

A posição política da artista de 34 anos tem sido objeto de intenso escrutínio ao longo de sua carreira e ela recebeu críticas por não comentar publicamente sobre o assunto por anos, inclusive nas eleições de 2016 vencidas por Trump.

Em 2018, ela quebrou o silêncio ao anunciar seu apoio ao candidato democrata ao Senado pelo Tennessee, contra a senadora de extrema direita Marsha Blackburn. Desde então, Swift se manifestou publicamente a favor do direito ao aborto e dos direitos da comunidade LGBTQIA+, e criticou Trump em várias ocasiões.

Na última eleição, ela apoiou abertamente a candidatura de Biden em oposição ao magnata republicano.

Trump, de 77 anos, é o favorito para a indicação de seu partido e provavelmente enfrentará Biden, de 81 anos, que busca um segundo mandato.