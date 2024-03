Presidente da Romênia, Klaus Iohannis - AFP

Publicado 12/03/2024 13:49

O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, anunciou nesta terça-feira (12) aspirar ser o substituto de Jens Stoltenberg como chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Decidi entrar na corrida para o cargo de secretário-geral da Otan", declarou o líder romeno à imprensa. Iohannis acrescentou que iria "assumir esta candidatura em nome da Romênia com plena responsabilidade".

Atualmente, o grande favorito para o cargo é o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, que conta com o apoio de três dos países mais importantes da Otan - Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.

Devido à falta de acordo entre os aliados sobre um substituto, o atual secretário-geral, Jens Stoltenberg, foi reeleito no verão de 2023 por mais um ano.

O norueguês terá liderado a organização por dez anos no fim de seu mandato, marcado por tensões cada vez maiores com a Rússia. Criada no início da Guerra Fria, a Otan é a maior aliança militar do mundo.