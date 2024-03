Grupos tem medo de ataque massivo russo em Belgorod e Kursk - Stringer / AFP

Publicado 13/03/2024 10:00

As forças de voluntários russos que lutam ao lado das tropas ucranianas pediram nesta quarta-feira (13) aos civis que deixem as cidades fronteiriças de Belgorod e Kursk, após ameaçar com ataques em grande escala contra alvos militares.

Essas forças, compostas por russos que se opõem ao Kremlin, disseram esta semana que entraram na Rússia a partir da Ucrânia e tomaram uma cidade na região de Kursk.

"Somos forçados a bombardear posições militares localizadas nas cidades de Belgorod e Kursk", afirmaram os grupos Legião Liberdade da Rússia, Corpo de Voluntários Russos e Sibir em um comunicado conjunto.

"Pedimos às autoridades locais que preservem vidas humanas e comecem a evacuar as cidades de Kursk e Belgorod", acrescentaram.

Moscou negou a incursão dos grupos combatentes e garantiu que repeliu as suas tentativas de atravessar a fronteira.

As milícias pró-Kiev, constituídas por russos que se opuseram à invasão de Moscou e pegaram em armas a favor da Ucrânia, afirmam ser responsáveis por incursões anteriores em território russo.