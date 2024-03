Prisão ocorreu após um esforço de várias horas para detê-lo - AFP

Publicado 16/03/2024 19:00 | Atualizado 17/03/2024 10:02

Um suspeito "extremamente perigoso" foi preso após supostamente matar três membros de sua família em dois ataques a tiros, indicou a polícia do estado americano de Nova Jersey neste sábado (16), após um esforço de várias horas para detê-lo.

Andre Gordon, de 26 anos, "se entregou pacificamente", afirmou a porta-voz do Departamento de Polícia de Trenton, Lisette Rios, à AFP, após uma trilha de violência que levou a toques de recolher em dois estados.

As autoridades disseram que Gordon, que acreditam ser um morador de rua, começou o dia roubando um carro em Trenton antes de dirigir cerca de 65 km até uma casa no subúrbio de Levittown, ao norte de Filadélfia, no estado vizinho da Pensilvânia.

Lá, a polícia identificou duas vítimas fatais do suspeito: sua madrasta, de 52 anos, e sua irmã, de 13.

Outras três pessoas conseguiram se esconder "enquanto ele percorria a casa procurando por elas", disse à imprensa a procuradora do distrito do condado de Bucks, Pensilvânia, Jennifer Schorn.

O suspeito então foi até outra residência próxima, onde baleou e matou uma mulher de 25 anos com quem tem dois filhos, antes de usar a coronha de seu fuzil para agredir a mãe da vítima.

Em seguida, Gordon roubou um utilitário no estacionamento de uma loja próxima para retornar à Trenton cruzando a fronteira estadual. O proprietário do veículo não ficou ferido, segundo Nelson Whitney, xerife de Falls Township, Pensilvânia.

A polícia acredita que, uma vez em Trenton, o suspeito se barricou em uma casa de três andares.

Whitney havia dito que o homem estaria armado com um fuzil de assalto tipo AR-15, e o descreveu como "extremamente perigoso".

"Andre, afaste-se das janelas. Sabemos que está aí dentro, se quiser se render, ligue agora para o 911", disse a ele a polícia através de um megafone.

Mais tarde, Gordon foi "localizado em outro local em Trenton", afirmou a porta-voz Rios.

De acordo com o chefe da polícia de Trenton, Gordon não sofreu ferimentos e estava caminhando pela rua quando um oficial o abordou. Não se sabe se o suspeito estava na casa onde a polícia acreditava que ele estava escondido.