País sofre com onda violência - AFP

País sofre com onda violênciaAFP

Publicado 17/03/2024 15:21

Os Estados Unidos vão fretar um voo para evacuar seus cidadãos do Haiti, informou a Embaixada de Washington após semanas de violência de gangues criminosas no país caribenho.



O voo partirá de Cabo Haitiano, a segunda maior cidade do Haiti, pois o aeroporto da capital, Porto Príncipe, permanece fechado.



"Estamos organizando um voo fretado para cidadãos americanos de Cabo Haitiano para os Estados Unidos, presumindo que a situação de segurança em Cabo Haitiano permaneça estável", informou a embaixada em um alerta de segurança publicado no sábado em seu portal.



A embaixada não especificou a data da evacuação e não deixou claro quantos americanos poderão partir. A embaixada alertou que a viagem terrestre de Porto Príncipe para Cabo Haitiano é "perigosa" e aconselhou seus cidadãos a considerarem o voo "apenas se acreditarem que podem chegar ao aeroporto de Cabo Haitiano com segurança". Ambas as cidades estão a 200 quilômetros de distância.

Crise de segurança

O Haiti é palco de uma explosão de violência por parte de gangues criminosas, que se uniram para exigir a saída do primeiro-ministro Ariel Henry, um líder impopular que não foi eleito democraticamente.



O líder, no poder desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021, anunciou sua renúncia na madrugada de terça-feira após dias de pressão internacional e local.



A pequena nação caribenha aguarda agora o nomeação de um conselho presidencial de transição até que novas eleições sejam realizadas.