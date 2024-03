Blinken chega a Israel em meio as ameaças de nova incursão israelense em Gaza - Evelyn Hockstein / POOL / AFP

Publicado 22/03/2024

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que uma ofensiva contra a cidade localizada na fronteira com o Egito é necessária para acabar com o "último reduto" do movimento islamista.



Em sua sexta viagem ao Oriente Médio desde o início da guerra, Blinken declarou no Egito que uma grande operação contra Rafah seria um "erro" e que existem "maneiras melhores de enfrentar a ameaça" do Hamas.



Os confrontos prosseguiram nas últimas horas, em particular no hospital Al Shifa, o mais importante do território localizado na Cidade de Gaza. As forças israelenses afirmam que mataram mais de 140 combatentes palestinos e prenderam mais de 350 desde o início da semana na área do hospital.



Trégua 'ainda possível'



Blinken, que se reunirá nesta sexta-feira com Netanyahu, destacou que "as brechas estão diminuindo" nas negociações para uma trégua. "É difícil de alcançar, mas acredito que ainda é possível", disse.



De modo paralelo às negociações, os Estados Unidos apresentaram um projeto de resolução ao Conselho de Segurança da ONU para pedir um cessar-fogo "vinculado à libertação dos reféns". A última versão do texto, consultada pela AFP, destaca "a necessidade de um cessar-fogo imediato e duradouro para proteger os civis de todas as partes e permitir o fornecimento de ajuda humanitária".



Aliado histórico de Israel, o governo dos Estados Unidos vetou até o momento várias resoluções na ONU que pediam um cessar-fogo, considerando que beneficiariam o movimento islamista Hamas. Mas diante do custo humano da guerra e da ameaça de fome em Gaza, Washington aumenta a pressão sobre Israel para obter uma trégua e evitar uma ofensiva terrestre em Rafah.



Os países da União Europeia também fizeram um apelo a Israel para não atacar Rafah. E pediram uma "pausa humanitária imediata" no conflito.



O pedido recebeu o apoio nesta sexta-feira de Austrália e Reino Unido, aliados de Israel e dos Estados Unidos, que destacaram em um comunicado "a urgência de um fim imediato dos combates em Gaza".



A China afirmou "apoiar" que o Conselho de Segurança adote "ações significativas" para "acabar o mais rápido possível com os combates em Gaza". Pequim, membro permanente do Conselho, não anunciou se apoiará o texto de Washington.



A guerra eclodiu em 7 de outubro com um ataque surpresa de milicianos do Hamas, que mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses. Também sequestraram 250 pessoas no sul do país. Israel afirma que 130 reféns continuam em cativeiro em Gaza, dos quais 33 teriam morrido.



Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra a Faixa de Gaza, controlada pelo movimento islamista desde 2007. Até o momento, a operação militar deixou 31.988 mortos, a grande maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.



