Além de livros, biblioteca inclui também originais gravados em fitas magnéticas e fotografias de fantasmas - Reprodução / Internet

Publicado 22/03/2024 10:47 | Atualizado 22/03/2024 11:24

Uma biblioteca em um porão da cidade sueca de Norrköping reúne artigos, livros e relatos de fenômenos paranormais, incluindo de pessoas que garantem ter viajado a Vênus e à Lua, uma coleção que atrai historiadores e curiosos de todo o mundo.

Clas Svahn, de 65 anos, e Anders Liljegren, de 73, não são religiosos ou supersticiosos e se definem como "investigadores dos desconhecido" ao apresentar suas pesquisas sobre fenômenos "inexplicáveis".

Os livros constituem a maior parte do material, que inclui também originais gravados em fitas magnéticas e fotografias de fantasmas, todos expostos no acervo 'Arquivos do Inexplicável' em um espaço de 700 m2.

"É um depósito de conhecimento", explica Svahn, assegurando que sua biblioteca improvisada é a maior deste tipo no mundo.

"Tentamos obter a maior quantidade de informações possíveis sobre mistérios científicos não desvendados para colocá-las à disposição do mundo", diz.

Ele afirma receber cerca de 300 visitantes ao ano. Estes arquivos estão sendo digitalizados, e grande parte das peças está disponível em um servidor, com senhas, que seus guardiões compartilham com prazer.

Greg Eghigian, professor de História e Bioética da Universidade da Pensilvânia, cruzou o Atlântico para visitar o local, durante suas pesquisas para um livro sobre a história do fenômeno "ovni".

"Estive em muitos arquivos na Europa, Estados Unidos e Reino Unido. Porém, minha estada aqui foi sem dúvida a mais fascinante e produtiva", comenta à AFP.

"Em minha opinião, não é possível estudar o tema profundamente sem consultar este espaço", destaca.