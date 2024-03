Kate Middleton revela ter câncer - Reprodução

Publicado 22/03/2024 15:30 | Atualizado 22/03/2024 15:38

Londres - A princesa Kate Middleton, 42 anos, revelou nesta sexta-feira (22), estar com câncer. O pronuciamento foi feito através das redes sociais. Segundo a princesa de Gales, ela passou por uma cirurgia e agora realiza o tratamento de quimioterapia.

"Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem-sucedida, no entanto exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento", disse.

A princesa pediu ainda que respeitem sua privacidade neste momento, pois ela deseja "se concentrar em uma recuperação plena". Entretanto, Kate não deu mais detalhes sobre a doença.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

O estado de saúde de Kate Middleton já era alvo de fortes especulações desde quando o o Palácio de Kensington divulgou que ela havia sido submetida a uma cirurgia abdominal. O sumiço de Kate chegou até a virar tema de teorias da conspiração após a divulgação de uma motangem dela ao lado do filhos.

O rei Charles III, que ascendeu ao trono em setembro de 2022, também foi diagnosticado com um câncer no início de fevereiro.