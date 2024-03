Rússia: ataque a tiros em casa de shows deixa mortos e feridos - AFP

Rússia: ataque a tiros em casa de shows deixa mortos e feridosAFP

Publicado 22/03/2024 18:39 | Atualizado 23/03/2024 08:24

Moscou - O Grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou a, capital da Rússia. O atentado, que aconteceu nesta sexta-feira (22), deixou ao menos 40 mortos e mais de 112 feridos.

De acordo com autoridades russas, ao menos cinco homens armados vestidos com roupas camufladas abriram fogo contra as pessoas que estavam na Crocus City Hall. Além dos tiros, foram ouvidas duas explosões. Em seguida o prédio começou a pegar fogo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver os espectadores sentados nas poltronas quando começam a ouvir tiros. Alguns tentam sair para ver o que está acontecendo, enquanto outros permanecem no mesmo lugar. Alguns chegam a filma a ação. Algum tempo depois, o barulho dos tiros aumentam de volume e as pessoas começam a correr para fora para tentar fugir. Os momentos são de pânico.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia se referiu ao episódio como "um ataque terrorista sangrento". "Toda a comunidade internacional deve condenar este crime de ódio!", acrescentou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no Telegram.