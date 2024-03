Kate Middleton informou que o câncer foi detectado após uma cirurgia abdominal realizada em janeiro - Reprodução / Internet

Publicado 23/03/2024 16:13

A vida da realeza britânica parece ser feita de mistérios e previsões. O vidente britânico Craig Hamilton-Parker, conhecido como "Novo Nostradamus", fez algumas previsões surpreendentes sobre membros da família real, incluindo sobre uma doença da Princesa Kate Middleton. Em 2022, ele já tinha previsto a morte da Rainha Elizabeth II.

Segundo o vidente previu ano passado, a Princesa Kate estaria em 2024 em risco após um "ato espontâneo e tocante", mas que isso a colocaria como a "nova estrela da família real". Recentemente, a princesa revelou seu diagnóstico de câncer e está passando por tratamento.

Além disso, o vidente alertou sobre doenças que podem afetar crianças da realeza, incluindo os netos da Rainha Elizabeth II.

E como se não bastasse, em 2023, o vidente previu o fim do relacionamento do príncipe Harry com Meghan Markle, com desafios e perturbações para o filho do Rei Charles III. Rumores recentes já apontavam para uma crise no casamento do casal.