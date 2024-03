Middleton foi hospitalizada para uma cirurgia abdominal não detalhada, em janeiro deste ano - Reprodução

Middleton foi hospitalizada para uma cirurgia abdominal não detalhada, em janeiro deste anoReprodução

Publicado 23/03/2024 10:28 | Atualizado 23/03/2024 10:30

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

A notícia é mais um choque para a família real desde o anúncio, no mês passado, de que o rei Charles III estava tratando um tipo não especificado de câncer , que foi descoberto durante um procedimento para um aumento benigno da próstata.Veja até agora o que se sabe sobre o diagnóstico da princesa:Durante o anúncio em vídeo na sexta-feira, Kate disse: "Os testes após a operação revelaram a presença de câncer" e que ela estava nos estágios iniciais do tratamento.Kate passou pelo que foi descrito como uma cirurgia abdominal em 16 de janeiro. A notícia só foi anunciada no dia seguinte, quando o Palácio de Kensington revelou que Kate estava se recuperando de uma operação planejada. Na época, as autoridades disseram que sua condição não era cancerosa, mas não especificaram que tipo de cirurgia, dizendo apenas que foi bem-sucedida.Kate não revelou que tipo de câncer foi encontrado ou quão avançado ele está.De acordo com a princesa de Gales, a recomendação de sua equipe médica foi que ela fizesse quimioterapia preventiva. A quimioterapia preventiva é administrada "após uma cirurgia para prevenir a recorrência", explicou à AFP Shivan Sivakumar, professor associado de oncologia da Universidade de Birmingham. "Isso é feito para tentar destruir qualquer célula cancerígena circulante."Após uma cirurgia bem-sucedida, a quimioterapia é frequentemente usada para ajudar a matar quaisquer células cancerígenas perdidas e prevenir a recorrência do câncer. Os tratamentos evoluíram e, quando a quimioterapia é usada agora, às vezes é por períodos mais curtos ou em doses mais baixas do que antes.Ela está na fase inicial da quimioterapia intensiva. O comunicado do palácio disse que a duração do tratamento caberá aos médicos. "A princesa está agora em processo de recuperação", disse o comunicado.Um porta-voz do Palácio de Kensington anunciou na sexta-feira que Kathe irá retomar suas funções oficiais assim que receber alta de sua equipe médica. "Está de bom humor e trabalhando para se recuperar totalmente."Em vídeo, a princesa de Gales relatou que seu diagnóstico foi um "grande choque" e que "William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família"."Levei algum tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para iniciar meu tratamento. Mas, o mais importante, levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma que seja apropriada para eles e para tranquilizá-los de que vou ficar bem", disse ela na mensagem de vídeo.Ela disse que os últimos meses foram "incrivelmente difíceis" para ela e sua família, mas ela estava de bom humor e focada na recuperação. "Estou bem e ficando mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que vão me ajudar a curar; em minha mente, corpo e espírito."O hospital London Clinic, onde a princesa foi internada em janeiro para realizar uma cirurgia abdominal, afirmou nesta semana que estava investigando denúncias sobre funcionários que teriam tentado acessar os registros médicos da princesa sem autorização. Pelo menos um membro da equipe da clínica foi flagrado tentando acessar os documentos, segundo o The Mirror. Uma investigação interna foi aberta pela violação de privacidade de paciente.A revelação do câncer de Kate veio acompanhada de um pedido de "algum tempo, espaço e privacidade", enquanto ela termina o tratamento, e foi em parte uma tentativa de reprimir o clamor de boatos e especulações que se acumularam desde que o palácio anunciou em janeiro a cirurgia abdominal.