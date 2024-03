Marielle Franco foi assassinada em 14 de março de 2018 - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 24/03/2024 12:52 | Atualizado 24/03/2024 13:06

No Reino Unido, o The Guardian publicou que "dois políticos poderosos e o ex-chefe de polícia do Rio de Janeiro foram presos" por participarem da morte da vereadora carioca. O periódico também reforçou que os Brasão tem um longo histórico de envolvimento com o crime organizado local.

O espanhol El País considerou a prisão dos acusados de matar Marielle como a "resposta chave para resolver o assassinato político mais relavante do país nos últimos tempos" depois de "2002 dias do crime acontecer".

Já a americana ABC News destacou o trabalho de Marielle ao lado de Marcelo Freixo, ex-deputado estadual e federal do Rio de Janeiro, na luta contra o crescimento das milícias no estado carioca. Também pontuou que "violência política" não é tão incomum na região e que esses tipos de morte "normalmente estão ligadas a disputas territorias entre facções criminosas".

Com o título lembrando a transformação de Marielle em ícone após a morte, a canadense CityNews Everywhere chamou o caso como 'assassinato brutal' e lembrou que as investigações foram travadas durante anos, com uma constante troca de responsáveis pelo andamento das apurações.

*Em atualização