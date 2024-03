Equipes de resgate trabalham no local de um ataque com mísseis - AFP

Publicado 25/03/2024 08:37 | Atualizado 25/03/2024 08:38

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas em um ataque russo com drones no sul da Ucrânia, informaram fontes oficiais nesta segunda-feira (25), enquanto uma central de energia elétrica na Rússia sofreu um incêndio após um bombardeio ucraniano com drones.

As autoridades ucranianas afirmaram que o Exército russo bombardeou as regiões de Mykolaiv e Odessa, no sul do país. "O ataque russo deixou 11 feridos em Mykolaiv", disse a porta-voz militar ucraniana, Nataliya Gumenyuk.

A Rússia registrou um incêndio em uma central de energia elétrica na região de Rostov, anunciou o governador local, Vasili Golubev, após uma onda de ataques ucranianos com drones.