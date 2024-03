Jair Bolsonaro é capturado por câmera de segurança - Reprodução

Publicado 25/03/2024 15:04

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), se escondeu na Embaixada da Hungria em Brasília, no Distrito Federal, entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Isso é o que aponta uma publicação do jornal norte-americano "New York Times".

A estadia no local se deu quatro dias após a Polícia Federal ter confiscado o passaporte do ex-presidente e ter prendido dois de seus assessores. As prisões aconteceram por acusações de que eles haviam participado do planejamento de um golpe depois que Bolsonaro perdeu as eleições presidenciais em 2022.

Uma filmagem do circuito interno, também publicada pelo NYT, mostra imagens de Bolsonaro com o embaixador Miklós Halmai no local. Ele chegou por volta das 21h40 da segunda-feira (12) e saiu na tarde da quarta-feira (14).

A publicação sugere que a estadia é um indicativo de que o ex-presidente pretende se aproximar politicamente do primeiro-ministro Viktor Orbán, da Hungria. Bolsonaro já havia chamado Orbán de irmão durante uma visita à Hungria em 2022.

Os dois também estiveram juntos no último mês de dezembro, em Buenos Aires, quando marcaram presença na posse de Milei, novo presidente argentino. Um funcionário da embaixada húngara, que não teve sua identidade revelada, informou que existiam planos para receber o ex-presidente brasileiro.