Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia e Vladimir Putin, presidente da Rússia - Reprodução

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia e Vladimir Putin, presidente da RússiaReprodução

Publicado 26/03/2024 11:59 | Atualizado 26/03/2024 11:59

A Rússia acusou nesta terça-feira, 26, a Ucrânia e os seus aliados ocidentais de terem facilitado o ataque a uma casa de shows em Moscou, no qual morreram 139 pessoas, apesar de o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) ter reivindicado a responsabilidade pelo massacre Alexander Bortnikov, chefe do FSB, o serviço de segurança russo, afirmou que embora ainda não esteja claro quem ordenou o ataque, os agressores planejavam ir para a Ucrânia e lá seriam "recebidos como heróis"."Pensamos que a ação foi preparada por islamistas radicais e que, claro, foi facilitada pelos serviços especiais ocidentais, e que os serviços especiais ucranianos estão diretamente envolvidos", disse Bortnikov, citado pela agência de notícias Ria Novosti."Obviamente foi a Ucrânia", declarou Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança russo, à imprensa local, quando questionado se Kiev ou os jihadistas do Estado Islâmico foram responsáveis pelo ataque de sexta-feira. presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu que "islamistas radicais" realizaram o ataque , mas sugeriu que estavam vinculados à Ucrânia, um país contra o qual iniciou uma ofensiva há dois anos. A Ucrânia nega de modo veemente qualquer envolvimento neste ataque, ocorrido na noite de sexta-feira.Nesta terça-feira, o presidente bielorrusso, aliado do Kremlin, contradisse a versão de Moscou ao afirmar que os agressores tentaram primeiro fugir para o seu país, mas não conseguiram porque foram impedidos pelos controles fronteiriços."É por isso que não puderam entrar em Belarus. Eles foram vistos. Foi por isso que deram meia volta e foram para a área russo-ucraniana da fronteira", disse Alexander Lukashenko.O Kremlin expressou sua confiança nas agências de segurança russas, apesar de terem sido levantadas questões no país sobre como não conseguiram impedir o ataque, mesmo com os avisos públicos e privados dos Estados Unidos.Os extremistas do Estado Islâmico assumiram a responsabilidade pelo ataque e veículos de comunicação afiliados ao EI publicaram vídeos dos homens armados dentro da casa de shows.O ataque de sexta-feira foi um duro golpe para Putin, pouco mais de uma semana depois de ele ter conquistado um novo mandato após eleições sem uma oposição de fato, que o Kremlin apresentou como um plebiscito sobre a sua operação militar na Ucrânia.Na segunda-feira, Putin afirmou pela primeira vez que "islamistas radicais" estavam por trás do massacre no Crocus City Hall, mas tentou relacioná-lo com Kiev.Sem apresentar provas, Putin relacionou o ataque a uma série de incursões em território russo por grupos de sabotagem pró-ucranianos e disse que todas elas faziam parte dos esforços para "semear o pânico".