Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de IsraelReprodução

Publicado 26/03/2024 09:46 | Atualizado 26/03/2024 09:47

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu nesta terça-feira (26) que prosseguirá com a ofensiva em Gaza e criticou a resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), que pede cessar-fogo na região . O líder israelense afirma que a resolução encorajou o Hamas a rejeitar uma proposta separada de cessar-fogo e libertação de reféns.O Hamas disse que manterá os reféns até que Israel concorde com um cessar-fogo permanente, retire suas forças de Gaza e liberte centenas de prisioneiros palestinos, incluindo os principais militantes. O grupo informou na segunda-feira (25), que rejeitou uma proposta recente que não atendia a essas exigências.Netanyahu afirmou em uma declaração que o anúncio "provou claramente que o Hamas não está interessado em continuar as negociações para um acordo e serviu como um testemunho infeliz dos danos da decisão do Conselho de Segurança".