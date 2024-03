Charles III, rei da Inglaterra - AFP

Charles III, rei da InglaterraAFP

Publicado 26/03/2024 12:34

O rei Charles III, que atualmente está em tratamento contra o câncer, participará da missa de Páscoa em Windsor no domingo (31), anunciou o Palácio de Buckingham nesta terça-feira (26) em um comunicado.

Charles comparecerá à Capela de São Jorge em Windsor com a rainha Camilla e outros membros da família real. O herdeiro do trono, William, e sua esposa Catherine, mais conhecida como Kate Middleton, que revelou na sexta-feira (22) que também tem câncer, estarão ausentes

O Palácio de Buckingham anunciou no início de fevereiro que o rei tem câncer – descoberto durante uma cirurgia de próstata alguns dias antes – e que havia iniciado o tratamento.

Desde então, Charles III cancelou todos os compromissos públicos oficiais, mas continua desempenhando algumas funções oficiais, como as reuniões com o primeiro-ministro.

Nesta terça-feira ele recebeu representantes de diversas religiões no Palácio de Buckingham. Na sexta-feira passada, a princesa Catherine de Gales, mais conhecida como Kate Middleton, anunciou que também tem câncer, sem especificar a sua natureza, e que havia começado a quimioterapia.

Seu câncer foi descoberto após uma cirurgia abdominal em meados de janeiro. Segundo a agência britânica PA, o príncipe de Gales deverá retomar as suas funções públicas após as férias da Páscoa e a volta às aulas dos filhos do casal, George, Charlotte e Louis.