Homem foi empurrado nos trilhos quando um trem chegava a uma estação de metrô de Nova York - Reprodução

Homem foi empurrado nos trilhos quando um trem chegava a uma estação de metrô de Nova YorkReprodução

Publicado 26/03/2024 15:55

Um homem morreu na noite de segunda-feira, 25, depois de ser empurrado nos trilhos quando um trem chegava a uma estação de metrô de Nova York, para onde militares foram destacados este mês de março para garantir a segurança dos viajantes.

"Uma investigação preliminar determinou que a vítima foi empurrada aos trilhos quando o trem entrava na estação, em um ataque não provocado", disse a polícia.

Um jovem de 24 anos, Carlton McPherson, foi preso e acusado de homicídio por este incidente ocorrido na estação da rua 125, em East Harlem, norte de Manhattan, no mais recente incidente que deixa os usuários do metrô de Nova York em alerta máximo.

Segundo a imprensa local, o jovem detido tem antecedentes de problemas mentais. Poucas horas antes do incidente, funcionários do Departamento de Polícia anunciaram que 800 policiais se juntariam à vigilância do metrô para perseguir os infratores que entrassem sem pagar.

Estes se juntam ao contingente de 750 efetivos da Guarda Nacional, equivalentes a militares, que a governadora do estado, Kathy Hochul, ordenou mobilizar no início de março para monitorar e proteger as mais de 450 estações de metrô da gigantesca e antiga rede nova-iorquina.

Embora a criminalidade geral no metrô tenha diminuído este ano, de acordo com a polícia, o número de crimes graves aumentou quase 50% em janeiro em comparação com o mesmo mês de 2023.

"Não tenho medo, mas sou prudente, estou atenta", confessa à AFP Janice, uma nova-iorquina apressada de cerca de cinquenta anos, que preferiu não fornecer o sobrenome na Grand Central Station, na rua 42, uma das estações mais movimentadas desta cidade de 8,5 milhões de habitantes.

Suzanne, na casa dos sessenta anos, diz que pega o metrô porque é mais rápido, mas "estou sempre nervosa, é preciso ficar atento ao que está ao redor".

O jovem Jahlen Brown, de 24 anos, da vizinha Nova Jersey, coloca apenas "um aparelho auditivo" para "ficar sempre alerta". O incidente de segunda-feira foi o mais recente de uma série de episódios violentos no metrô de Nova York.

Há poucos dias, um viajante que parecia perturbado ameaçou outro com insistência, antes de iniciar uma briga em que o agressor recebeu diversas facadas de uma terceira pessoa. Ao tentar sacar a arma para se defender, o agredido a roubou e disparou vários tiros, em meio ao terror do restante dos viajantes, segundo vídeo gravado por um deles.

Recentemente, outra mulher perdeu os dois pés depois que seu parceiro a empurrou para os trilhos do trem após uma discussão. Outra mulher foi hospitalizada em estado crítico em outubro, depois que um homem aparentemente perturbado a empurrou contra um trem que entrava na estação.

Em 12 de fevereiro, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um ataque a tiros em uma estação do Bronx.