Conta de Emmanuel Macron compartilha meme com Lula e causa alvoroço na web

Conta de Emmanuel Macron compartilha meme com Lula e causa alvoroço na webReprodução

Publicado 28/03/2024 22:35 | Atualizado 28/03/2024 22:41

A contado no Instagram do presidente da França, Emmanuel Macron, causou alvoroço na Web após compartilhar um meme com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na imagem os dois chefes de estado aparecem de mãos dadas, remetendo ao cartaz do filme "La La Land: Cantando Estações".

"Algumas pessoas compararam as imagens de minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França!", diz um trecho da legenda da postagem.

"Sua eleição, querido Lula, e a maneira como você restaurou o equilíbrio institucional significam muito para nós. Acreditamos na democracia. Acreditamos no futuro e acreditamos que sempre há um caminho para o otimismo e o progresso. Compartilhamos valores que estão no cerne de nossa história comum. Acabamos de inaugurar um novo capitulo na nossa relação! Viva a amizade entre o Brasil e a França!", finaliza o comunicado.

O fato da imagem ter sido compartilhada na conta dos governantes causou diversas reações. "Se tá compartilhando meme é porque já entendeu o brasileiro", escreveu o usuário @alextrevelin. "O Brasil estava precisando dessa leveza. Chega de tantas brigas e ofensas", disse @serranothiago. "Meu Deus, Macron virou memeiro. Oficialmente um br", brincou @daniluize.

Durante viagem ao Brasil, Macron visitou quatro Estados brasileiros. Na terça-feira (26), ele foi com Lula, a Belém (PA). Trocaram tantos elogios e demonstraram tamanho entrosamento que algumas fotos do evento viraram meme. Internautas diziam que os presidentes haviam feito um álbum pré-nupcial.