Alemães pedem paz na Ucrânia e em Gaza - AFP

Publicado 30/03/2024 14:34 | Atualizado 30/03/2024 14:35

Milhares de pessoas participaram neste sábado na Alemanha nas tradicionais passeatas pela paz, organizadas durante o fim de semana da Páscoa e que este ano abordara, as guerras da Ucrânia e de Gaza, segundo os organizadores e a polícia.

A maior manifestação reuniu 3.500 pessoas em Berlim, capital do país, segundo a polícia. Em Stuttgart, sudoeste do país, compareceram 1.500 pessoas, em Munique, no sul, quase 850, e em Colonia, no oeste, 400 pessoas.

O porta-voz da rede "cooperativa pela paz", Kristian Golla, declarou à AFP que está satisfeito com o nível de participação, similar ao do ano passado.

As principais reivindicações dos pacifistas eram um cessar-fogo na Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2024, e entre Israel e o movimento islamista Hamas, que estão em guerra em Gaza.

A organização de passeatas pela paz é uma tradição que remonta ao período da Guerra Fria na Alemanha.

Os protestos atingiram o auge entre o final da década de 1960 e o início da década de 1980. Naquela época, quase 300.000 pessoas protestavam a cada ano contra a corrida armamentista.