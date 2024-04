Incêndio começou durante obras no porão do prédio localizado em Gayrettepe, bairro do distrito central de Besiktas - Reprodução

Publicado 02/04/2024 10:57 | Atualizado 02/04/2024 12:12

Ao menos 25 pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas nesta terça-feira (2) em um incêndio no porão de um prédio residencial de 16 andares na cidade turca de Istambul, segundo um novo relatório do gabinete do governador, Davut Gül.

"Embora o incêndio tenha sido extinto graças à intervenção dos bombeiros, 25 pessoas perderam a vida no incidente. Três pessoas estão hospitalizadas em estado grave", anunciou o gabinete em comunicado.

Segundo o governo, os feridos foram levados a hospitais da região.

O incêndio começou durante obras no porão do prédio localizado em Gayrettepe, bairro do distrito central de Besiktas, disse à imprensa o governador de Istambul.

Havia uma boate no subsolo do prédio, segundo o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, que visitou o local.