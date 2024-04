Richard Slayman passou pelo primeiro transplante rim de porco a um paciente vivo - Reprodução

Publicado 04/04/2024 07:55

Richard Slayman, estadunidense de 62 anos, recebeu alta em um hospital de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, após ter um rim de porco transplantado em seu corpo. O procedimento aconteceu no dia 16 de março, e a liberação médica, nesta quarta-feira (3).

O paciente exibiu sinais de rejeição no oitavo dia após a cirurgia, de acordo com o médico brasileiro Dr. Leonardo V. Riella, diretor de transplante renal do hospital. Este foi o primeiro transplante de rim de porco a um paciente vivo na história.

"Foi uma montanha-russa na primeira semana", disse o doutor. Mas para tranquilizar, completou: "Slayman respondeu ao tratamento como os pacientes que recebem órgãos de doadores humanos", disse segundo o jornal "New York Times".

"O procedimento representa um marco importante na tentativa de fornecer órgãos mais facilmente disponíveis aos pacientes", informou o hospital em comunicado.

Cirurgia

O paciente, um homem de 62 anos, sofria de insuficiência renal crônica realizou uma operação de quatro horas no dia 16 de março, informou o Hospital General Massachusetts, em Boston.

Rins de porco já foram transplantados em pessoas com morte cerebral e funcionaram. No passado, pacientes vivos também receberam transplante de coração de um porco geneticamente modificado, mas morreram.



Os médicos "me explicaram detalhadamente os prós e os contras do procedimento", disse o paciente, Richard Slayman, da cidade de Weymouth, em Massachusetts.



"Vi isso como uma forma não só de me ajudar, mas também de dar esperança a milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver", acrescentou.

Mais de 100 mil pessoas aguardam um transplante de órgão nos Estados Unidos, especialmente um rim.



Com informações da AFP.