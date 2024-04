Ataque ocorreu há duas semanas em uma casa de shows perto de Moscou - AFP

Publicado 04/04/2024 11:55

As autoridades russas prenderam outros três suspeitos, procedentes da Ásia Central, em relação com o ataque ocorrido há duas semanas em uma casa de shows perto de Moscou , anunciaram os serviços de segurança russos (FSB) nesta quinta-feira (4).

"O FSB prendeu em Moscou, Ecaterimburgo [centro] e em Omsk [Sibéria] um cidadão russo e dois cidadãos estrangeiros – todos originários da Ásia Central –, envolvidos no ato terrorista cometido em 22 de março de 2024 na Crocus City Hall", declarou o FSB em um comunicado, citado por agências de notícias russas.

Segundo o FSB, dois suspeitos "transferiram dinheiro para a compra de armas de fogo e veículos utilizados no ato terrorista" e o terceiro "financiou" os agressores. O FSB divulgou um vídeo da prisão.

Em 22 de março, vários homens abriram fogo contra a Crocus City Hall, uma casa de shows perto da capital russa, e depois incendiaram o local. O ataque deixou 144 mortos e é o pior cometido no país nos últimos 20 anos.

Mais de dez pessoas foram presas após este massacre, incluindo os quatro supostos agressores, que eram procedentes do Tadjiquistão, uma ex-república soviética na Ásia Central.

O ataque foi reivindicado pela organização jihadista Estado Islâmico (EI), embora as autoridades russas afirmem que a Ucrânia também esteve envolvida, algo que Kiev nega energicamente.

Nesta quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que os "fundamentalistas islamistas" não tinham motivos para atacar a Rússia, apesar das múltiplas ameaças feitas pelo grupo EI.

"Temos todas as razões para acreditar que o principal objetivo dos autores intelectuais do sangrento e horrível ataque terrorista perpetrado em Moscou era precisamente atacar a nossa unidade", disse Putin durante uma reunião com sindicatos.

No entanto, os grupos jihadistas consideram a Rússia um alvo legítimo, uma vez que o país combate o EI na Síria e na região do Sahel e também tem lutado contra grupos islamistas e separatistas na Chechênia, uma região muçulmana do Cáucaso russo, no sudoeste.