Memorial construido em homenagem as vítimas em frente da escola Viertola, local do ataque - Olivier Morin / AFP

Memorial construido em homenagem as vítimas em frente da escola Viertola, local do ataqueOlivier Morin / AFP

Publicado 04/04/2024 10:39 | Atualizado 04/04/2024 10:40

"As investigações realizadas sobre os aparelhos apreendidos que estavam sob posse do suspeito, um telefone e um computador, revelaram elementos que confirmam esta hipótese", acrescentou Sarka.O crime ocorrido na manhã de terça-feira (2) no norte de Helsinque chocou o país. Na quarta-feira, a polícia afirmou que o autor dos disparos justificou seu ato pelo "bullying" que sofria . Ele havia entrado na escola Viertola no início do ano.A arma tipo revólver utilizada pertencia a um familiar, declarou a polícia, e reforçou que este aspecto está sendo investigado separadamente por "crime relacionado a armas de fogo". O suspeito não será preso devido à sua faixa etária, mas será entregue aos serviços sociais.As duas meninas feridas gravemente continuam hospitalizadas, mas investigadores esperam poder interrogar uma delas "nos próximos dias".O colégio Viertola possui 800 alunos matriculados de 7 a 15 anos e continua aberta desde o incidente, embora em horário reduzido.