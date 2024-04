Todos os envolvidos no tiroteio são menores de idade - AFP

Publicado 02/04/2024 07:25 | Atualizado 02/04/2024 07:54

Um menino de 12 anos morreu e dois ficaram gravemente feridos nesta terça-feira (2) quando outro menor de idade abriu fogo em uma escola de Vantaa, norte da Finlândia, informou a polícia.



"Hoje, pouco depois das 9h (3h de Brasília), aconteceu um tiroteio em uma escola (...) no qual um aluno da sexta série morreu", afirmou Ilkka Koskimaki, chefe de polícia da região. Ele acrescentou que outros dois menores ficaram "gravemente feridos".



Quando o ataque foi iniciado, as crianças foram mantidas nas salas de aula e vários pais seguiram para a escola, onde foram atendidos pela polícia, segundo a rede de televisão pública Yle.



Um gabinete de crise foi criado, com profissionais da área da educação e funcionários da prefeitura, segundo a imprensa finlandesa.



A escola de Vantaa tem quase 800 alunos, divididos em dois centros, com idades entre 7 e 15 anos, segundo o seu site.

Escola foi 'palco' do tiroteio tem cerca de 800 alunos AFP