Diversas regiões da Faixa de Gaza foram bombardeadas desde o início da guerraAFP

Publicado 02/04/2024 14:28

O Banco Mundial afirma que o conflito entre Israel e o grupo islamista Hamas causou cerca de 18,5 bilhões de dólares (93,4 bilhões de reais na cotação atual) em danos a infraestruturas vitais no enclave palestino de Gaza, de acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira (2).



Isso equivale a 97% da produção econômica combinada dos territórios palestinos da Cisjordânia e de Gaza em 2022, conforme indicado pela agência na sua avaliação parcial dos danos registrados em meio ao conflito que eclodiu em outubro do ano passado.

O conflito entre Israel e o Hamas eclodiu após o ataque sem precedentes do grupo islamista em solo israelense, onde morreram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.



Cerca de 250 pessoas foram sequestradas e 132 permanecem cativas em Gaza, segundo as autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, no poder desde 2007 em Gaza, e lançou uma ofensiva aérea e terrestre contra este território estreito e sitiado.



Os bombardeios israelenses acontecem diariamente. A maioria das vítimas são mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, classificado como "organização terrorista" por Israel, Estados Unidos e União Europeia. O conflito também aumentou as tensões entre Israel e os Territórios Palestinos.

O Conselho de Segurança da ONU determinou o cessar-fogo imediato no mês de março. A medida foi ignorada por Israel, que participar de reuniões para um cessar-fogo paralelo.