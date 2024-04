Sete voluntários da World Central Kitchen morreram após bombardeio israelense na última segunda-feira (1) - World Central Kitchen / AFP

Sete voluntários da World Central Kitchen morreram após bombardeio israelense na última segunda-feira (1)World Central Kitchen / AFP

Publicado 05/04/2024 08:44

O Exército israelense reconheceu nesta sexta-feira (5) uma série de "erros" no ataque que matou sete trabalhadores humanitários da ONG World Central Kitchen na segunda-feira na Faixa de Gaza , alegando que pensou ter visto "um homem armado do Hamas" no comboio.A equipe responsável pelos drones que bombardearam os veículos cometeu "um erro operacional na avaliação da situação", depois de ter visto um suposto "homem armado do Hamas" disparar de cima de um dos caminhões do comboio da ONG), segundo uma uma investigação interna do Exército.