Influenciadores virtuais podem ganhar cada vez mais espaçoReprodução

Publicado 05/04/2024 12:25

A onda de inteligência artificial (IA) que inunda o setor digital está mudando o mundo dos 'influenciadores', que podem acabar sendo vítimas de seus novos concorrentes virtuais, ao tentarem se beneficiar da tecnologia.



Com roupas justas e cabelos loiros, a 'influenciadora' Aitana é descrita como "forte" e "decidida" pela agência de publicidade The Clueless, com sede em Barcelona, que oferece seus serviços para promover diversos produtos.



Nada inusitado, exceto por um detalhe: o que está na tela não é uma pessoa real, mas sim um produto, muito estereotipado, da imaginação dos 'geeks' espanhóis.



A IA está presente em todos os setores, inclusive no de relações públicas, que visualizam nela vantagens econômicas inegáveis. "Levamos em conta o custo crescente dos 'influenciadores' humanos", destaca uma das responsáveis pela The Clueless, Sofia Novales.



Segundo ela, a vantagem é "um controle criativo sem precedentes, que permite uma tomada de decisão transparente em relação à imagem, moda e estética, sem a necessidade de realizar sessões de fotos físicas". Além disso, "os modelos virtuais, por serem digitais, representam uma alternativa mais econômica".



Público mais jovem

Um 'influenciador' sendo representado por um avatar não é uma ação inédita, mas neste caso adquire outra dimensão, aparecendo em anúncios publicitários como se fossem atores reais.



É o caso de Lil Miquela, com 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Ela foi criada em 2016 por uma agência californiana e acumula várias colaborações publicitárias, incluindo um anúncio da fabricante de automóveis alemão BMW.



O objetivo era "criar algo nunca visto", explicou a empresa por e-mail à AFP. "Atrair uma geração mais jovem e amante da tecnologia é, para nós, a cereja do bolo", acrescentou.



Na França, o diretor da agência de influência e marketing AD Crew, Maud Lejeune, compara esse sistema com "os atores na televisão: sabemos que isso não existe, e mesmo assim os seguimos porque nos interessa, é como se estivéssemos vendo uma minissérie".



Ela criou sua própria versão virtual há dois anos, chamada "Metagaya". "O nível de design atual ainda não existia. É algo técnico: você tem que vesti-la, fazer fotos para o fundo, contar uma história", explicou.



