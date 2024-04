Multidão se reúne no Irã para lamentar e protestar contra as mortes de sete soldados na Síria - Atta Kenere / AFP

Publicado 05/04/2024 09:04

Milhares de pessoas prestaram homenagem nesta sexta-feira (5) em Teerã aos sete soldados iranianos mortos na segunda-feira (1) em um ataque contra o consulado iraniano na cidade síria de Damasco , atribuído a Israel.Em meio a gritos de "morte a Israel" e "morte aos Estados Unidos", o cortejo fúnebre ocorreu sem incidentes no centro da capital iraniana, coincidindo com o Dia de Jerusalém, que é comemorado na última sexta-feira do Ramadã em vários países em solidariedade com os palestinos.