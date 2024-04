Caminhão explodido pela Farc na Colômbia na noite de quinta-feira (4) - Joaquin Sarmiento / AFP

Publicado 05/04/2024 13:48

Dissidentes da extinta guerrilha das Farc detonaram explosivos junto a uma instalação militar na cidade colombiana de Cali (sudoeste), afetando várias casas de militares e civis, informou o Exército nesta sexta-feira (5).



A carga estava escondida em um caminhão e foi acionada às 22h20 de quinta-feira junto ao muro que circunda o Cantão Militar de Pichincha, o mais importante do sudoeste do país.

"Graças a Deus os danos foram na infraestrutura, nas casas, não temos pessoas lesionadas até o momento", disse à imprensa o general Erik Rodríguez Aparicio, comandante do Exército na região.



Rodríguez atribuiu o ataque ao Estado-Maior Central (EMC), a maior facção dos rebeldes que rejeitaram o acordo de paz de 2016 que desmobilizou as Farc.



O caminhão carregava cinco cilindros explosivos. Os guerrilheiros "aproximaram o veículo (...) da instalação militar e ativaram uma carga que lançou os cilindros" para o interior da base.



"Nenhum dos cilindros explodiu", mas causaram danos a uma casa e a uma escola dentro da base, assim como a uma residência civil fora do cantão, explicou o general.



O caminhão sofreu graves danos e permanecia fora da base na manhã desta sexta-feira.